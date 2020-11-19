 

Перемирие на Донбассе. Боевики открывали огонь в районе Марьинки

19.11.2020, 8:15, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“В районе населенного пункта Марьинка [Донецкой области] враг применил стрелковое оружие. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали”, – говорится в сообщении.

С начала новых суток нарушения перемирия на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/380336369841024/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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