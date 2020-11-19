Обама восхищается Меркель и ожидает смены курса США при Байдене

19.11.2020, 8:10, Новости дня

Бывший президент США Барак Обама придерживается высокого мнения об Ангеле Меркель и считает её выдающимся политическим лидером не только для Германии, но и в Европе и мире. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью медиагруппе RTL и журналу Stern. Прошедшие в США президентские выборы, по его мнению, дают стране возможность сменить курс и напомнить миру и самим себе, за что выступает Америка.



Reuters

Бывший президент США Барак Обама в эксклюзивном интервью медиагруппе RTL и журналу Stern рассказал о собственной трудной семейной истории, своих мыслях о Дональде Трампе и восхищении, которое он испытывает по отношению к Ангеле Меркель.

«У нас были свои разногласия», — заметил бывший американский президент, когда говорил о канцлере Германии. Поначалу ему приходилось с Меркель нелегко: «Сначала она была настроена немного скептически и считала, что не стоит доверять людям, которые произносят такие сильные речи».

Кроме того, у Барака Обамы и Ангелы Меркель присутствовали несовпадения во мнениях по поводу экономической политики. «Но она всегда была всецело постоянной, умной, сфокусированной, инстинктивно любезной, хорошим человеком», — вспомнил Обама во время интервью.

В разговоре с журналистами он, в конечном итоге, восторженно похвалил Меркель: «Я очень высокого мнения об Ангеле Меркель. Она до сих пор остаётся выдающимся политическим лидером, не только для Германии, но и для Европы и мира».

Также во время прошедшего в Вашингтоне интервью Барак Обама высказался по поводу избрания Джо Байдена новым президентом США. Как напоминает Stern, Байден занимал пост вице-президента при Обаме с 2009-го по 2017 год. «Эти выборы, по меньшей мере, остановили кровотечение, — отметил экс-президент США, говоря о тяжёлом положении в стране после почти четырёх лет пребывания Дональда Трампа в Белом доме. — Теперь мы можем предпринять смену курса и напомнить миру и самим себе, за что мы выступаем».

Помимо этого, в беседе с представителем RTL Петером Клёппелем и корреспондентом Stern Жан-Кристофом Вихманном Обама рассказал и о том, что когда-то побудило его самого заняться политической карьерой. «Моя изначальная мотивация заняться общественной жизнью и политикой, моё желание достичь чего-то значительного, возможно, связано с тем, что у меня не было отца, что я был аутсайдером и всегда хотел ощущать свою причастность», — рассказал бывший американский президент.

Барак Обама гордится тем, что завершил своё восьмилетнее пребывание в Белом доме без скандалов: «Я однозначно изменился, благодаря полученному опыту, но у меня никогда не было чувства, что эта очень необычная роль так называемого лидера свободного мира деформировала мою внутреннюю сущность».

По мнению Обамы, это отражается и в его детях. «Мои дочери замечательно нормальные, не считают себя чем-то особенным, они не избалованные, дружелюбные, ответственные, активные — главным образом благодаря Мишель и моей тёще, но я считаю, что это немного и моя заслуга», — рассказал Барак Обама в интервью Stern.