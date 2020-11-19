В США пандемия — нелёгкое время не только для взрослых, но и для детей

19.11.2020, 8:10, Новости дня

Нынешняя пандемия стала непростым испытанием не только для взрослых, но и для маленьких детей, передаёт NBC. Так, например, одно из исследований показало, что от чувства тревоги, грусти и переизбытка эмоций страдают 70% американских детей в возрасте от 5 лет и выше.

МАЛЬЧИК: (Плачет.) Я просто хочу, чтобы вирус ушёл.

Не только родителям или подросткам тяжело переносить пандемию, маленькие дети также переживают нелёгкие времена.

ДЕВОЧКА: (Плачет.) Мы никуда не можем сходить.

И хотя дети способны быстро оправляться от потрясений, но изоляция и испытываемый многими страх приводят к тому, что у детей в возрасте от трёх до шести лет значительно чаще стали выявлять чувство тревоги, печали и переизбыток эмоций. Одно из последних исследований показало, что нечто подобное испытывают 70 процентов детей в возрасте от 5 лет и выше.

И дело тут не в том, что дети хотят играть с другими детьми. По словам экспертов, детям необходимо подобное взаимодействие для того, чтобы развивать язык, учиться расставаться со своими родителями, уметь откладывать удовольствия на потом, сотрудничать с другими, а также получать множество других социальных и эмоциональных навыков.

РАЙАН ГРИНБЕРГ, отец Саманты Гринберг: Как ты скажешь да, когда учитель задаёт вопрос?

(Девочка показывает знак рукой.)

РАЙАН ГРИНБЕРГ: А как скажешь нет?

(Девочка показывает знак пальцами.)

Саманта Гринберг — жизнерадостная, энергичная пятилетняя девочка.

СИНТИЯ МАКФАДЕН, журналистка NBC: В настоящее время чувствуешь ли ты себя иногда одинокой?

САМАНТА ГРИНБЕРГ: Да.

Саманта с нетерпением ждала того важного момента, когда она пойдёт в подготовительный класс. Однако первый день по Zoom стал горьким разочарованием.

РАЙАН ГРИНБЕРГ: Она начала плакать, говоря: «Пожалуйста, пожалуйста, позвольте мне сходить пообщаться с другими детьми. Я две маски надену».

Ситуацию осложняет то, что у Саманты есть двухлетние сёстры-близнецы, которые ходят в детский сад.

РАЙАН ГРИНБЕРГ: Саманта подошла к ним и начала плакать, говоря: «Вы ходите в детский сад. Это несправедливо. У вас есть возможность заводить друзей, а я должна сидеть в этом отстойном Zoom».

Детский психиатр доктор Гарольд Копловиц — глава Child Mind Institute.

ГАРОЛЬД КОПЛОВИЦ: Самая отличная новость состоит в том, что развитие нелинейно и дети крайне хорошо справляются с потрясениями.



Однако есть и тревожные знаки. С марта этого года в пунктах неотложной помощи зафиксирован поразительно резкий рост обращений по проблемам, связанным с психическим состоянием детей в возрасте от 5 до 11 лет.

ГАРОЛЬД КОПЛОВИЦ: До пандемии COVID расстройством психического здоровья страдал лишь каждый пятый американский ребёнок. При этом меньше половины из них получали помощь. Из-за коронавируса страдает психическое состояние всех детей в США.

Доктор Силия Фамеда заявляет, что лично наблюдает такие последствия.

СИНТИЯ МАКФАДЕН: Вы заявляете, что даже трёхлетний ребёнок может испытывать тревогу и депрессию и что вы сами это наблюдали?

СИЛИЯ ФАМЕДА, врач: Да, мы это наблюдаем. Мы видим, как маленькие дети реально борются с тревогой, депрессией. Проявляется это в виде регрессии их поведения. Они становятся приставучими, у них бывают кошмары. Всё это поведенческие способы, с помощью которых они говорят своим родителям, что им сейчас очень непросто.

ГАРОЛЬД КОПЛОВИЦ: Важно не ждать. Если ваш ребёнок ведёт себя по-другому, если это сказывается на их энергичности, их аппетите, их жажде жизни, пожалуйста, обратитесь за помощью.



Между тем одна маленькая девочка в Нью-Джерси рассказала нам то, что чувствуют многие другие.

СИНТИЯ МАКФАДЕН: Саманта, чего ты больше всего желаешь?

САМАНТА ГРИНБЕРГ: Я больше всего хочу вернуться в школу.

Пока же она ждёт. Синтия Макфадден, NBC News.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2020 года.