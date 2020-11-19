Нефть подешевела на опасениях за спрос из-за COVID

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19.11.2020, 8:05, Новости дня

Мировые цены на нефть снижаются: рост заражений коронавирусом в мире вновь усилил опасения трейдеров за спрос на сырье.

По состоянию на 8.18 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,25% – до 44,23 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,55% – до 41,78 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы – также на 0,55%, до 41,59 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса остается одним из основных факторов давления на рынки. Несмотря на оптимизм по вакцине от коронавируса, которая, как сообщается, показывает высокую эффективность, статистика заражений вновь усилила опасения за спрос.

Ряд стран, включая Японию, сообщили о рекордном приросте случаев заражения. В США за последние сутки выявлено более 160 тыс. зараженных, а всего с начала пандемии в стране заболели почти 11,5 млн человек. Ряд штатов вводят новые ограничения. В частности, Нью-Йорк с четверга закрывает государственные школы.

«Распространение коронавирусной инфекции и новые ограничения в США и других частях мира сдержали настроения рынка, так как это может снизить спрос на топливо. Инвесторы также фиксируют прибыль после недавнего ралли и перед выходными в честь Дня благодарения в США», – сказал Reuters старший аналитик Fujitomi Co. Казухико Саито. День Благодарения в США в этом году отмечается 26 ноября.

С начала недели нефть подорожала в среднем на 3-4% на оптимизме, связанном с новостями о вакцине от коронавируса, и в ожидании новых мер ОПЕК+.



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