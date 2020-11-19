Вышло первое крупное обновление ПО для консоли PlayStation 5

19.11.2020, 8:05, Новости дня

Спустя несколько дней, оказалось, что новая игровая консоль PlayStation 5 работает с ошибками. Чтобы исправить их, компания Sony тут же выпустила достаточно серьезное обновление ПО.

Всего в приставку необходимо закачать 886 мегабайт. Sony никак не поясняет, какие ошибки исправляет патч и какие проблемы решает. Остается только надеяться, что вслед за первым апдейтом не нужно будет срочно выпускать второй.

Напомним, что свободные продажи новой игровой консоли Sony начинаются по всему миру именно сегодня. Предзаказы на территории РФ стартовали в сентябре текущего года. Бюджетная версия приставки в РФ обойдется покупателям в 38 тыс. рублей. Версия с дисководом – чуть дороже.