 

Отказ от вредных привычек позволил Ирине Салтыковой улучшить внешность

19.11.2020, 7:53, Разное

Российская певица Ирина Салтыкова призналась поклонникам, что отказ от курения позволил ей выглядеть намного лучше. На изменения во внешности ранее обращали внимание подписчики в Instagram, после этого исполнительница подтвердила, что весь секрет заключается в отказе от вредных привычек.
По словам певицы, курить она перестала несколько месяцев назад, но уже заметила результат. Изменился цвет лица, кожа стала лучше и свежее. Ирина Салтыкова добавила, что с возрастом, на сегодняшний день ей 54 года, она начала понимать, как улучшить свое здоровье и какие меры для этого необходимо предпринять.

Кроме того, ранее певица не соблюдала режим сна, особенно на гастролях. Теперь она старается высыпаться, для этого ей приходится ложиться спать за час до полуночи. Это позволяет Ирине Салтыковой чувствовать себя по утрам отдохнувшей.



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