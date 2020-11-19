Великобритания решила увеличить оборонные расходы на рекордную сумму

19.11.2020, 7:48, Новости дня

Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличит оборонные расходы дополнительно на 16,5 млрд фунтов стерлингов, сообщила канцелярия правительства.

В четверг глава правительства страны Борис Джонсон в парламенте расскажет о пересмотре оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ. Он объявит о создании новых спецслужб – «нового агентства, которое будет заниматься искусственным интеллектом, создании национальных киберсил для защиты граждан, а также о создании нового «космического командования», которое сможет запустить первую ракету в 2022 году». Лондон намерен «инвестировать в прорывные технологии и сделать Британию глобальным лидером в киберпространстве и космосе».

Джонсон принял «это решение в разгар пандемии, потому что защита государства является первостепенной задачей». Он намерен воспользоваться «шансом преобразовать вооруженные силы, укрепить влияние в мире, объединиться и поднять страну на новый уровень, использовать новые технологии», а также «защитить граждан» и образ жизни» Великобритании, передает РИА «Новости».

Как заявили в кабмине, «со времен холодной войны угроза от противника выросла». Подчеркивается, что «традиционные способы обороны и сдерживания остаются жизненно важными», а британские «вооруженные силы каждый день делают все, чтобы не допустить террор к берегам» страны. Однако «враги» Великобритании «действуют для отстаивания собственных интересов все более сложными способами, в том числе и в киберпространстве».

Сообщается, что Великобритания увеличит оборонные расходы на 16,5 млрд фунтов стерлингов в течение четырех лет «сверх уже согласованных обязательств», это рекордная за последние 30 лет сумма. Отмечается, что кабмин ранее «принял решение увеличивать оборонные расходы на 0,5% сверх уровня инфляции каждый год». Указывается, что «по существующим оценкам, все это увеличит общий объем финансирования в течение четырех лет на 24,1 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым (оборонным) бюджетом». Правительство отмечает, что Британия становится лидером по оборонным расходам среди стран Европы и второй (после США) по этому показателю в НАТО. Подчеркивается, что такие шаги должны «защитить Британию», ее союзников и «наиболее уязвимые народы мира». Благодаря такой модернизации в стране будут созданы 10 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, после выхода из ЕС Лондон объявил о проведении обзора, посвященного приоритетам страны в области обороны и безопасности, а также внешней политики. В рамках модернизации вооруженных сил Великобритания может полностью отказаться от танков. Глава штаба обороны страны Николас Картер заявил, что Великобритании требуется новая доктрина применения военной силы. Для того, чтобы противостоять государствам, «не делающими различий между миром и войной», Великобритании требуется новая доктрина применения военной силы, сказал он. Картер сказал, что такого рода атаки сложно отражать, не подрывая свобод, которые Великобритания стремится защищать.