Китай захотел вместе с Россией бороться против «гегемонии» и протекционизма

19.11.2020, 7:48, Новости дня

Состоялись телефонные переговоры руководителей внешнеполитических ведомств РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И, информирует МИД Китая.

Пекин сообщил о намерении продолжить сотрудничество с Россией «на высоком уровне» и способствовать «всеобъемлющему партнерству» двух стран. Китай «готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» отдельных государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку». Китайская сторона стремится с усилению политического диалога с Москвой и хочет «совместно с Россией защищать обоюдные национальные интересы, справедливость и равноправие во всем мире», передает ТАСС.