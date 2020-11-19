 

Китай захотел вместе с Россией бороться против «гегемонии» и протекционизма

19.11.2020, 7:48, Новости дня

Состоялись телефонные переговоры руководителей внешнеполитических ведомств РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И, информирует МИД Китая.

Пекин сообщил о намерении продолжить сотрудничество с Россией «на высоком уровне» и способствовать «всеобъемлющему партнерству» двух стран. Китай «готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» отдельных государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку». Китайская сторона стремится с усилению политического диалога с Москвой и хочет «совместно с Россией защищать обоюдные национальные интересы, справедливость и равноправие во всем мире», передает ТАСС.



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