 

Мнение: Сдача ключей

19.11.2020, 7:45, Разное

Тонкий юмор, мне понравилось!

Источник: Размышления вольного социолога



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