Штабы акции «Мы вместе» вернулись к работе во всех регионах России

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19.11.2020, 7:08, Новости дня

По всем регионам возобновили работу штабы акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса «Мы вместе», об этом сообщила пресс-служба организаторов.

«В связи с эпидемиологической ситуацией во всех 85 регионах РФ возобновилась работа волонтерских штабов общероссийской акции «Мы вместе». Пенсионеры, маломобильные граждане и люди с хроническими заболеваниями могут попросить волонтеров привезти товары первой необходимости, продукты и лекарства», – цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что весной в рамках акции помощь получили почти 4,5 млн человек.

«Волонтеры, как и прежде, готовы помогать с покупкой и доставкой продуктов и лекарств, работать в больницах и поликлиниках, чтобы разгрузить врачей. Появляются и новые направления, новые вызовы. Каждый день ряды добровольцев пополняются, к нам приходят люди совершенно разных профессий и возрастов. Отдельно хочу сказать спасибо тем добровольцам, кто уже с нами», – отметил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов акции Павел Савчук.

Акция «Мы вместе» началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. О возобновлении акции в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации сообщалось в конце сентября.



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