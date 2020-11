Определена самая популярная песня всех времен

19.11.2020, 7:08, Новости дня

Сервис по поиску музыки Shazam определил самую популярную песню всех времен, сообщили в пресс-службе приложения. В пятерку лидеров вошли музыканты со всего мира.

Сообщается, что первое место заняла композиция австралийской певицы Tones and I – Dance Monkey. Ее искали порядка 33 млн раз по всему миру. Композиция была выпущена 10 мая 2019 года, однако за это время успела покорить сердца множества любителей музыки по всему земному шару, передает Рен ТВ.

Второе место завоевали Robin Schulz и Lilly Wood & the Prick с композицией в жанре инди Prayer in C. Песня была выпущена в 2010 году, в то время как официальный клип на нее появился на видеохостинге YouTube только спустя четыре года. За это время его успели посмотреть больше 612 млн человек.

Третье место занял британец Passenger с инди-композицией Let Her Go, увидевшей свет в 2012 году. Она включена в альбом All the Little Lights. Официальный клип песни на YouTube собрал почти 3 млрд просмотров.

Кроме того, в десятку лидеров попали Wake Me Up от Avici, Lean on от коллектива Major Lazer, Thinking Out Loud исполнителя Эда Ширана, Cheap Thrills от певицы Sia, нашумевшая в свое время Somebody That I Used to Know от Gotye и другие.

Ранее аналитическая компания App Annie обнародовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр с 2010-го по 2019 год. Самыми популярными за 10 лет стали приложения Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В Топ-10 также попали Skype, TikTok, UC Browser, YouTube, Twitter. В начале ноября исследовательский холдинг «Ромир» изучил медиапотребление поколения Z (молодых россиян, родившихся в конце 90-х) и выяснил, что молодежь увлечена такими нишевыми каналами, как Telegram, TikTok и Shazam.