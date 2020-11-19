Сигарообразный НЛО возник в небе над Флоридой

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19.11.2020, 6:56, Разное

15 ноября 2020 года над Голливудом, в штате Флорида, местные жители наблюдали появление неопознанного летающего объекта сигарообразной формы.

Видео с места событий появились в Сети и вызвали жаркие дискуссии среди пользователей.

На записи видно, как в небе возникает сигарообразный летательный аппарат неизвестного происхождения и проносится на расстоянии 100 метров от идущего на встречу самолета.

Известный уфолог Скотт Уоринг обращает внимание пользователей на то, что неопознанный объект не имеет ни хвоста, ни крыльев, ни двигателя. Это очень странно, полагает Уоринг, и он на 100 процентов уверен, что этот объект не был виден радарами находящегося рядом аэропорта, иначе его службы предприняли бы соответствующие меры безопасности.



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