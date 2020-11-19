 

Пелагея собирается отсудить у Телегина пять миллионов долларов

19.11.2020, 6:53, Разное

Российская певица Пелагея намерена через суд получить от хоккеиста Ивана Телегина пять миллионов долларов. Поделить имущество с экс-супругом она собирается до свадьбы, об этом пояснил друг спортсмена.
При этом Пелагея выбрала агрессивную тактику. Она ищет имущество хоккеиста у его друзей, их девушек и родственников, полагая, что он переписывал заработанные финансы на близких людей. Делить с Телегиным певица хочет украшения, недвижимость и даже бытовую технику. Друг спортсмена считает, что она намерена оставить бывшего мужа «без копейки».

Основные споры вызывает недвижимость, принадлежащая Ивану Телегину. Так, Пелагея хочет получить половину загородного дома, называя его подарком мамы. А хоккеист настаивает на том, что в покупку жилья вложился именно он, поэтому спортсмен желает оставить его себе. Также представители исполнительницы в суде предлагают поделить деньги, находящиеся на счетах бывшей пары. Согласно предварительным подсчетам Телегин может лишиться пяти миллионов долларов.



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