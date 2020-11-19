 

Космонавт вспомнил песню «Не кочегары мы, не плотники» в открытом космосе

19.11.2020, 6:51, Новости дня

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели почти семь часов в открытом космосе.

Космонавты находились за бортом МКС 6 часов 47 минут вместо запланированных пяти с половиной часов. Для обоих это был первый в карьере выход в открытый космос. Они переключили антенну для обеспечения связи в скафандрах «Транзит-Б» с модуля «Пирс» на модуль «Поиск», сняли с «Пирса» соединительные разъемы, которые два года подвергались условиям космического вакуума, заменили планшет эксперимента «Импакт» по изучению влияния выбросов из сопел двигателей ориентации модуля «Звезда». Рыжиков осмотрел и снял на видео место, где в «Звезде» обнаружена трещина, но ничего примечательного не заметил. Ближе к концу работы космонавты повернули блок давления и осаждений.

«Не кочегары мы, не плотники, – сказал Кудь-Сверчков во время переговоров с Центром управления полетом. – А монтажники-высотники». Космонавты-тезки получили порядковые номера, специалисты ЦУП обращались к ним как к «Сергею первому» и «Сергею второму». После работ рядом с двигательной установкой модуля «Звезда», где много сажи, космонавты вытерли перчатки скафандра полотенцами и выбросили ткань в открытый космос. Как сообщил один из космонавтов, «оба полотенца ушли красиво». Его коллега отметил, что улетая, они блестели, передает РИА «Новости».

Напомним, Рыжиков и Кудь-Сверчков впервые за 11 лет открыли входной люк модуля «Поиск». Кроме того, сообщалось, что им не удалось заменить панель регуляторов расхода жидкости системы терморегулирования на «Заре». Они не смогли открыть гермоконтейнер, в котором находился сменный регулятор расхода жидкости, из-за слишком тугого болта.



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