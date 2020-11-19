В США «Северный поток – 2» назвали «гибридным инструментом принуждения»

19.11.2020, 6:50, Новости дня

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой утверждается, что проекты газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» якобы направлены на подрыв энергетической безопасности Европы.

Палата представителей поддержала принимаемые в рамках Инициативы трех морей усилия по развитию энергетической независимости стран Центральной и Восточной Европы. Указывается, что инициатива укрепляет и «национальную безопасность США». Инициатива трех морей получила свое название потому, что охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В ней принимают участие 12 стран ЕС, передает ТАСС.

В Конгрессе заявили, что проекты российских газопроводов якобы «носят политический характер». Американские законодатели «осудили любые усилия» Москвы «по использованию энергетики как средства для оказания давления и подрыва свободы и демократии в Европе». По мнению США, «нехватка инфраструктуры делает эти страны крайне зависимыми» от РФ в «вопросах энергетики и дополнительных экономических потребностей». По версии конгрессменов, Москва хочет «подорвать демократические институты и свободы в Европе». РФ якобы применяет для этого «гибридные средства». В частности, она якобы «использует энергоресурсы в качестве инструмента принуждения».

Напомним, резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса США, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на рынке обеспечения трубного газа «Россия не знает конкурентов», действия США по «Северному потоку – 2» – это не что иное, как несправедливая конкуренция.