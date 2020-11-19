Невероятное совпадение имен и встречи с монстрами – Загадка Ветцелей

19.11.2020, 6:51, Разное

В 1958 году два совершенно разных человека с полностью одинаковыми именами – Чарльз Ветцель, увидели двух совершенно разных жутких существ в двух совершенно разных местах.

Имя Чарльз Ветцель далеко не самое распространенное и эти двое людей никогда не встречались, не знали друг о друге и ничем не были связаны между собой. При этом, по иронии судьбы у обоих также были сыновья по имени Чарльз.

В субботу 8 ноября 1958 года первый Чарльз Ветцель находился недалеко от города Риверсайд, штат Калифорния, когда столкнулся со странным двуногим существом, похожим на рептилию (рептилоида). Мужчина в этот момент ехал в своем автомобиле по Норт-Мэйн-стрит и как раз приблизился к набережной реки Санта-Ана, которую в те дни слегка подтопило.

Внезапно радио в его машине перестало работать и когда он начал переключать на другие радиостанции, там тоже была лишь тишина. Отвлекшись на радио, Ветцель сильно сбавил ход, и именно в этот момент внезапно из ниоткуда возникло неведомое чудовище, ростом с человека.

Оно было покрыто чешуйчатой кожей и напоминало нечто среднее между ящерицей и человеком. Вместо носа на его лице (морде) было пустое место, ушей тоже не было, а глаза ярко светились в темноте. Рот был огромным и широко раскрывался. Чудовище бросилось прямо на машину Ветцеля.

"Его голова была круглой и напоминало злобную страшную маску для Хэллоуина", – рассказывал позже мужчина. Он рассмотрел у существа довольно длинные и несоразмерно тонкие руки, а ноги тоже были длинными и располагались по бокам туловища.

Когда монстр кинулся на лобовое стекло, Ветцель от страха нажал на газ и машина резко рванула с места, из-за чего чудовище скатилось с капота и попало под машину. Ветцель ощутил, как автомобиль тряхнуло, когда он переехал чудовище колесами, но он не затормозил, а продолжил быстро ехать.

Ветцель тут же поехал в полицейский участок и рассказал обо всем, что с ним случилось. Когда полицейские осмотрели его машину, они заметили на днище автомобиля царапины, словно машина и правда задела что-то на дороге. На лобовом стекле автомобиля тоже остались длинные царапины.

Но когда полиция приехала на место происшествия, то они никого и ничего там не нашли. Даже со служебными собаками.

Когда следователь из Риверсайда начал вести это дело, он неожиданно для себя наткнулся на случай, который произошел в том же году и так же на территории США, но гораздо раньше – 28 июля. И в этом случае все так же случилось с мужчиной по имени Чарльз Ветцель.

Вот только этот Ветцель не был ни родственником риверсайдского Ветцеля, ни его знакомым, это был вообще посторонний человек. Однако он тоже внезапно столкнулся с загадочным существом, правда случилось это в далекой Небраске.

Существо, которое увидел второй Чарльз Ветцель, представляло собой кенгуроподобное существо, ростом почти два метра. Он увидел его в пустошах, когда охотился. И он был не единственным местным жителем, кто в то же время видел здесь подобных существ. Они пытались поймать этих "кенгуру", но никому это так и не удалось, а после существа куда-то пропали.

Этот случай так сильно повлиял на второго Ветцеля, что он, будучи владельцем местной пивоварни, даже назвал сорт пива в честь этого существа – Wetzel Kangaroo Beer.

Это странное совпадение Чарльзов Ветцелей, которые в один и тот же год с разницей в несколько месяцев в разных местах страны умудрились встретить что-то потустороннее, до сих пор удивляет многих исследователей, хотя и считается скорее забавным курьезом, чем чем-то пугающим.