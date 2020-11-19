Тайная паранормальная жизнь канадского премьер-министра

19.11.2020, 6:41, Разное

Вы думаете, что со сверхъестественным сталкиваются лишь люди, которые и сами по себе чудаковатые и "не от мира сего"? Но правда в том, что в параномальные вещи глубоко верит множество уважаемых и даже высокопоставленных людей.

Одним из известных приверженцев паранормального был канадский политический деятель, который в истории в основном известен тем, что дольше всех прочих канадских премьер-министров занимал эту должность. С 1921 по 1948 годы он трижды был избран главой канадского правительства, что говорит о большом доверии к нему.

Звали его Уильям Лайон Маккензи Кинг (1874-1950). Во время его правления ему пришлось столкнуться с Великой Депрессией, а потом и с Второй мировой войной, и он ни разу не дал повода усомниться в своем руководстве, умело способствуя повышению экономики страны и морального духа ее граждан.

В наше время его называют одним из лучших канадских правителей за всю историю, но была у него и тайная жизнь, о которой при его жизни знали очень немногие. И эта жизнь была наполнена оккультизмом и тягой к сверхъестественному.

Кинг всегда питал интерес к загробной жизни и полностью верил в ее существование, и это лишь усилилось после трагической смерти его отца, матери, брата, сестры, а потом и близкого друга. Он сильно интересовался возможностью преодолеть завесу между жизнью и смертью с помощью медиумов и спиритических сеансов. Хотя формально он был набожным пресвитерианцем, у него было глубокое любопытство и интерес к спиритизму и разговорам с призраками.

Кинг посетил свой первый настоящий сеанс в 1932 году в доме вдовы канадского сенатора, и после встречи и разговора со знаменитым медиумом Генриеттой Вридт он, судя по всему, с тех пор увлеченно пристрастился к подобному. Он часто выезжал в разные страны, чтобы посещать сеансы известных медиумов той эпохи, и общаться с различными спиритами и прочими экстрасенсами.

Одним из феноменов, которым особенно увлекся Кинг, было так называемое "настольное стучание". Это когда участники спиритического сеанса задают духу разные вопросы, а тот отвечает им количеством стуков в стену или в стол. К примеру один стук это "Да", а два стука означают "Нет".

Кинг часто проводил такие сеансы в своем собственном доме в Оттаве и утверждал, что использовал эти методы, чтобы поговорить со своей мертвой матерью, братом и сестрой, а еще с духами Франклина Рузвельта, Теодора Рузвельта, сэра Уилфрида Лорье и даже со своей умершей собакой.

Он часто приглашал медиумов со всего мира выступить в своем доме, а с годами заинтересовался гаданием по ладони, нумерологией, астрологией, гаданием на чайных листьев, а также интерпретацией снов. Он верил во все это, так как считал, что с помощью данных способов духи умерших могут связываться с миром живых и передавать свои послания.

На протяжении всей своей жизни Кинг вел скрупулезные дневники всех своих духовных переживаний и теорий, а также подробно записывал свои сновидения, заполняя тома за томами. При этом он каким-то образом умудрялся сохранять все это в секрете почти ото всех, кроме своих ближайших друзей.

Аллан Левин, автор книги "Король: Уильям Лайон Маккензи Кинг – Жизнь, направляемая рукой судьбы", писал обо всем этом следующее:

"Он искал способы общаться с мертвыми и находил в этом некоторое утешение, ведь медиумы всегда говорили ему то, что он хотел услышать. Они приезжали в Оттаву, регулярно навещали его, и снова, казалось, никто не замечал, что эти женщины останавливались в Лорье-Хаус в Оттаве и навещали его.

Никто не задавал ему никаких вопросов, хотя в его комнату все время поднимался поток странноватых женщин. Репортерам в холле было любопытно, кто эти люди. Двое из них были британскими медиумами, но опять же, об этом просто никто не говорил.

Он всегда чувствовал, что его умершая мать была с ним, и он писал об этом в своем "Дневнике духов", куда записывал все случаи, когда духи посещали его посреди ночи или во сне. И он записывал все свои сумасшедшие сны.

Невозможно понять, как кто-то, не говоря уже о шестидесятилетнем лидере политической партии, мог посвятить так много своего драгоценного времени написанию этой чепухи. И все же он делал это".

На протяжении всей его карьеры никто толком не знал обо всех этих странностях. Кинг был настолько скрытен во всем этом, что за несколько десятилетий проведения сеансов, настольного стучания, использования досок для спиритических сеансов и путешествий повсюду, чтобы встретиться с медиумами, никто на самом деле его ни разу не поймал.

Либо большинство людей просто не понимали ничего о том, что видели, либо понимали, но предпочитали делать вид, что ничего не произошло.

Лишь после его смерти в 1950 году общественности стала известна эксцентричная тайная жизнь их бывшего премьер-министра, после того как большая статья об этом была опубликована в британской газете Psychic News.

Оттуда статья попала во все популярные канадские газеты и люди были шокированы прочитанным. Большинство людей не имели ни малейшего представления о спиритизме, медиумах, вещих снах и прочей паранормальщине, поэтому все это быстро стало источником всевозможных спекуляций и споров.

Люди не могли понять, влияло ли подобное увлечение духами, призраками и колдовскими досками на политическую карьеру Кинга и принимаемые им важные решения. А канадское правительство делало вид, что они ничего такого не слышали, пытаясь смахнуть все "под стол".

В какой-то момент это все-таки озаботило их и они приняли решение собрать все дневники Кинга в одном месте и запретить к ним доступ посторонним людям. В этом хранилище записи и находились до 2001 года, когда их наконец разрешили опубликовать.

Во всем этом деле есть еще кое-какие странности. После смерти Кинга было несколько медиумов, которые утверждали, что были в контакте с духом Кинга, получая от него сообщения, а потом его призрак был замечен блуждающим по его старому дому.

Вся жизнь Уильяма Лайона Маккензи Кинга – это вишенка на вершине "торта" со странностями. Интригует и то, что он смог справиться со своей тягой к паранормальному миру, даже будучи на таком важном посту, и это полностью дикая история о людях подобного ранга, вовлеченных в некоторые довольно странные вещи.