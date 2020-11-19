 

ВАКС закрыл еще одно производство в отношении Труханова о недостоверном декларировании

19.11.2020, 6:20, Новости дня

Высший антикоррупционный суд 18 ноября закрыл уголовное производство о недостоверном декларировании в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Трансляция судебного заседания велась на YouTube-канале ВАКС.

В суде отметили, что производство закрыто в связи с решением Конституционного Суда Украины признать неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса.

В ВАКС сообщили “Интерфакс-Украина”, что закрыто производство о недостоверном декларировании в 2015–2016 годах.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, политик в 2015–2016 годах не задекларировал имущество бывшей жены, с которой вместе проживал, на общую сумму более 51 млн грн. В марте 2019 года мэру Одессы сообщили о подозрении. Суд начал рассматривать дело в июле.

5 ноября на тех же основаниях суд закрыл уголовное производство в отношении Труханова, которого подозревали в декларировании недостоверной информации за 2017 год.

По данным НАБУ, в своей декларации за 2017 год Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках на общую сумму 16,3 млн грн. О подозрении Труханову сообщили в апреле 2020 года. В августе дело передали в ВАКС.

КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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