 

Полиция в Берлине разгоняла водометами и слезоточивым газом протестующих против карантинных ограничений

19.11.2020, 6:20, Новости дня

В Берлине 18 ноября на акции против карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции вышло от 5 до 10 тыс. человек. Об этом пишет “Немецкая волна” 18 ноября со ссылкой на информацию из местной полиции.

За порядком следило 2 тыс. полицейских, стянутых в столицу со всей Германии. Многие участники были без защитных масок и не соблюдали дистанцию. Полицейские призывали людей разойтись из-за несоблюдения гигиенических правил.

Собравшиеся не выполнили указания, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Некоторые из протестующих бросали в полицейских бутылки и пиротехнику. Правоохранители оттеснили демонстрантов от Бранденбургских ворот.

В Берлине демонстрация против COVID-ограничений закончилась не по плану – полиция применила водомет, чтобы заставить протестующих разойтись. Многие участники были без масок и не соблюдали дистанцию pic.twitter.com/zzAbWi0sL0

— DW на русском (@dw_russian) November 18, 2020

Заместитель главы профсоюза полиции Германии Йорг Радек заявил, что в числе демонстрантов было много футбольных хулиганов и правых экстремистов, попадавших в поле зрения полиции ранее.

По данным полиции, во время стычек демонстрантов с полицейскими девять стражей порядка получили травмы. Около 190 человек задержали.

Изначально в столице Германии были заявлены несколько акций протеста против ограничительных мер. На самой массовой из них у здания Бундестага заявили об участии 4 тыс. человек. В связи с запретом властей место сбора перенесли на площадь перед Бранденбургскими воротами. Несмотря на это, уже утром перед установленными у входа в Бундестаг заграждениями начали собираться демонстранты, отмечает “Немецкая волна”.

Еще две демонстрации запланировали недалеко от здания Бундестага. Ряд активистов в интернете призывали выходить на протесты без предварительного уведомления полиции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 18 ноября число инфицированных коронавирусом составило почти 56 млн человек. Умерло от COVID-19 более 1,3 млн человек, а выздоровело около 36 млн. В Германии подтверждено почти 854 тыс. случаев COVID-19, умерло 13,2 тыс. человек, а более 547 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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