Чернышов “закатывает в асфальт” рейтинг президента – экономист

19.11.2020, 6:20, Новости дня

Скандал вокруг “распила” средств “Большого строительства” показал, что глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского, пишет в блоге на сайте Regionews.ua экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, комментируя заявление бывшего советника главы Офиса президента Игоря Уманского о схемах в “Большом строительстве”.

По словам Гаврилечко, властная вертикаль, которая контролирует “Большое строительство”, у всех на виду. В июне был создан координационный совет проекта, который возглавил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В него, помимо прочих, вошли Чернышов, министр инфраструктуры Владислав Криклий, помощник Тимошенко Юрий Голик, а также советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

При этом, как считает Гаврилечко, неофициальными кураторами “Большого строительства” стали Тимошенко и Подоляк, напрямую подчиненный Ермаку.

“Очевидно, это обострило, ну скажем так, “взаимную нелюбовь” Ермака/Подоляка и Тимошенко, – пишет эксперт. – Такая ситуация явна пошла на пользу Чернышову, который де-факто стал основным спикером проекта “Большое строительство” и одним из основных его бенефициаров. Чернышов отвечает за социальные объекты (школы, садики, больницы), благодаря чему имеет влияние на региональные элиты. И это при том, что ситуация с проектом для него близка к провальной. Минрегион рапортует о 89% готовности объектов “Большого строительства”, но СМИ проанализировали данные официального сайта программы и пишут, что общая готовность составляет всего 64%. Складывается впечатление, что руководство Минрегиона вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского, ведь разница между 64% и 89% составляет весомые 25% от общего объема работ”.

Гаврилечко добавил, что этот скандал может быть выгодным для главы Минрегиона.

“Чернышов, который ориентируется напрямую на Ермака, хочет свой провал с “Большим строительством” обернуть в получение доступа к еще большему числу потоков. Ведь вскрывшийся скандал – это война внутри вертикали, где Ермак, Подоляк, Чернышов и компания пытаются уменьшить влияние Тимошенко, Голика и Кубракова”, – объяснил Гаврилечко.

От этих войн может пострадать рейтинг Зеленского, считает экономист.

“Все эти войны за схемы и распил потоков между группами влияния в ближайшем окружении президента не только “закатывают в асфальт” проект “Большое строительство” и деньги из “ковидного фонда”, но вводят в заблуждение президента и обваливают его рейтинг. Интересно: какие выводы сделает президент? Особенно если учесть, что Чернышов уже достаточно эффективно заблокировал еще одну президентскую инициативу, а именно – градостроительную реформу… Ждем скорейшего голосования в Раде закона про интерпелляцию?” – подытожил Гаврилечко.

Уманский заявил 13 ноября, что компании, которые выигрывают тендеры на строительство дорог, не всегда строят их сами, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30–40%. Сумма таких “дисконтов”, по его словам, составляет почти 36 млрд грн, которые были выделены на дорожное строительство из фонда борьбы с COVID-19.

Законопроект об интерпелляции №3499, который предполагает право Верховной Рады поставить вопрос об ответственности и увольнении любого министра, вносили в парламент представители “Слуги народа”, но в сентябре этого года он был снят с рассмотрения.