 

Бузова проговорилась об интриге шоу «Ледниковый период»

19.11.2020, 6:17, Разное

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова случайно проговорилась о главной интриге шоу «Ледниковый период». Косвенно она намекнула на то, кто покинет проект после восьмого этапа выступлений.
Несмотря на то, что организаторы «Ледникового периода» всячески пытаются скрыть результаты каждого нового этапа его участники все же иногда случайно, но выдают тайны. Это и произошло с Ольгой Бузовой, опубликовавшей новое фото в Instagram, оно посвящено тому, что она готовится к тренировкам. Поклонники посчитали, что этот снимок могли снять 15 ноября, и он гарантирует их победу в восьмом этапе.

На телевидении новую серию «Ледникового периода» должны показать 21 ноября. Ожидается, что шоу покинут Ольга Бузова с Дмитрием Соловьевым или Екатерина Боброва с Владом Соколовским. Ранее Боброва тоже опубликовала фотографию, на которой Бузова с Соловьевым стоят справа от ведущих шоу, а Боброва и Соколовский — слева. Учитывая, что победившая пара всегда стоит справа, то и этот снимок может указывать на итоги 8 этапа «Ледникового периода».



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