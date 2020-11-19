Американский генерал призвал разместить гиперзвуковое оружие США в Азии

19.11.2020, 6:15, Новости дня

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана нужно разместить гиперзвуковое оружие, сообщил командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк.

Уилсбэк заявил, что хочет иметь в своем распоряжении такое оружие, от которого «чрезвычайно сложно защищаться» и которое позволяет «держать цели под угрозой при минимальном подлетном времени». По словам генерала, военные США «находятся на пути к созданию этих вооружений в своих планах закупок». При этом Уилсбэк отметил, что не решил, какие именно гиперзвуковые системы «будут отвечать» его «требованиям». Он заявил: «Подожду, чтобы посмотреть, как идут испытания» – передает ТАСС.

Напомним, Россия, сконцентрировав ресурсы на гиперзвуковой тематике, обошла США в этой сфере. Однако в США озвучивают агрессивные планы перехода на новые виды оружия – в том числе гиперзвуковое. В Пентагоне оценили угрозу российского гиперзвукового оружия. Советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.