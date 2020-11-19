Число жертв коронавируса в США превысило 250 тыс. человек

19.11.2020, 6:15, Новости дня

В США свыше 250 тыс. человек стали жертвами коронавируса, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

В стране зафиксировано 11468739 случаев COVID-19, вылечились 4293640 человек, умерли 250029 пациентов, из них более 34 тыс. – в штате Нью-Йорк. Наибольшее число инфицированных выявлено в штатах Техас и Калифорния. Университет сообщает, что суточная смертность от коронавируса достигла в США полугодичного максимума – во вторник умерли 1707 человек, что является наиболее высоким показателем с 14 мая (антирекорд был установлен в апреле – 2,6 тыс. смертей за сутки). Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в штатах Среднего Запада, в том числе в Огайо, Индиане, Айове, Небраске, Вайоминге, а также в Северной и Южной Дакоте, передает ТАСС.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что в США за сутки было выявлено свыше 150 тыс. новых случаев COVID-19. США занимают первое место в мире как по числу жертв коронавируса, так и по общему числу случаев COVID-19.