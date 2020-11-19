 

Кремлю посоветовали преподать урок “многовекторному” Лукашенко

19.11.2020, 5:43, Разное

После августовского кризиса Лукашенко собрался с силами и вернулся к прежней риторике. Несмотря на поддержку со стороны Кремля в разгар массовых протестов, белорусский лидер дал понять, что не собирается отказываться от многовекторной политики и что Россия должна его “просто понять”, пишет Мирзаян в своей колонке на портале “Украина.ру”.

В Москве неоднократно призывали белорусские власти к политическим реформам. По мнению политолога, Лукашенко попытается провести косметические изменения: передать малозначимые функции другим ветвям власти, но сохранить бразды правления в своих руках.

Лукашенко снова пытается обмануть Москву, делает вывод Мирзаян. Но политолог убежден: политического будущего у белорусского лидера нет. Договориться с Кремлем он не может, а с собственными гражданами пытается “общаться” с помощью ОМОНа и СИЗО, констатировал эксперт.

Кремлю следует преподать урок “многовекторному” Батьке, считает Мирзаян. Москва может занять жесткую позицию: потребовать начать конституционную реформу и остановить насилие над протестующими. “С целью демонстративно его “сломать”, – пишет политолог.

Второй вариант – не переносить конфликт с Батькой в публичную плоскость, а лишить его информационной поддержки и других программ помощи. “До тех пор, пока Лукашенко не скажет, что его “как обычно, не так поняли”, – резюмировал Мирзаян.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На митингах в Минске и других городах в минувшее воскресенье задержали более 500 человек. Силовики применяли светошумовые гранаты.



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