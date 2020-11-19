Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 ноября 2020 года

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19.11.2020, 5:43, Разное

За минувшие сутки в России было зафиксировано лишь 20 985 новых случаев заболевания ковидом. Хотя еще днем ранее этот показатель составлял свыше 22 тысяч зараженных.

Главным событием последних дней стало онлайн-совещание президента России Владимира Путина с правительством по вопросам коронавируса в России сегодня. Кабмин представляла вице-премьер Татьяна Голикова, которая доложила главе государства, что в ряде регионов ситуация весьма напряженная. В некоторых из них больными занято более 90% коек.

Российского лидера также возмутила длительность проведения теста на COVID-19. По словам Голиковой, он выполняется в течение 48 часов, что, по словам президента – долго. Однако больше всего Путина волнует не это: глава государства назвал наиболее тревожным моментом рост смертности от ковида. В связи с этим он призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Коронавирус в Москве

  • Заболели –
    526 630
  • Умерли –
    8 009
  • Выздоровели –
    382 634

Коронавирус в России

  • Заболели –
    1 991 998
  • Умерли –34 387
  • Выздоровели –
    1 501 083

Коронавирус в мире

  • Заболели – 55 658 576
  • Умерли – 1 338 135
  • Выздоровели – 38 708 047


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