Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 ноября 2020 года

19.11.2020, 5:43, Разное

За минувшие сутки в России было зафиксировано лишь 20 985 новых случаев заболевания ковидом. Хотя еще днем ранее этот показатель составлял свыше 22 тысяч зараженных.

Главным событием последних дней стало онлайн-совещание президента России Владимира Путина с правительством по вопросам коронавируса в России сегодня. Кабмин представляла вице-премьер Татьяна Голикова, которая доложила главе государства, что в ряде регионов ситуация весьма напряженная. В некоторых из них больными занято более 90% коек.

Российского лидера также возмутила длительность проведения теста на COVID-19. По словам Голиковой, он выполняется в течение 48 часов, что, по словам президента – долго. Однако больше всего Путина волнует не это: глава государства назвал наиболее тревожным моментом рост смертности от ковида. В связи с этим он призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Коронавирус в Москве

Заболели –

526 630

526 630 Умерли –

8 009

8 009 Выздоровели –

382 634

Коронавирус в России

Заболели –

1 991 998

1 991 998 Умерли –34 387

Выздоровели –

1 501 083

Коронавирус в мире