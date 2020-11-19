Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 ноября 2020 года
19.11.2020, 5:43, Разное
За минувшие сутки в России было зафиксировано лишь 20 985 новых случаев заболевания ковидом. Хотя еще днем ранее этот показатель составлял свыше 22 тысяч зараженных.
Главным событием последних дней стало онлайн-совещание президента России Владимира Путина с правительством по вопросам коронавируса в России сегодня. Кабмин представляла вице-премьер Татьяна Голикова, которая доложила главе государства, что в ряде регионов ситуация весьма напряженная. В некоторых из них больными занято более 90% коек.
Российского лидера также возмутила длительность проведения теста на COVID-19. По словам Голиковой, он выполняется в течение 48 часов, что, по словам президента – долго. Однако больше всего Путина волнует не это: глава государства назвал наиболее тревожным моментом рост смертности от ковида. В связи с этим он призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Коронавирус в Москве
- Заболели –
526 630
- Умерли –
8 009
- Выздоровели –
382 634
Коронавирус в России
- Заболели –
1 991 998
- Умерли –34 387
- Выздоровели –
1 501 083
Коронавирус в мире
- Заболели – 55 658 576
- Умерли – 1 338 135
- Выздоровели – 38 708 047
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет