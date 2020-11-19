Мнение: О последней ставке России

19.11.2020, 5:35, Разное

Что ж, процесс доедания «советского наследия» путинской Россией выходит на финишную прямую. Последняя кубышка, считай, распечатана. Очень крупная, но и очень проблемная. Так что тут ещё вопрос, чем она в итоге станет – палочкой-выручалочкой или тяжёлой гирей, которая утащит неповоротливую и зависимую от сырья российскую экономику на самое дно.

Очень своевременно распечатана, в общем…

Государственная компания «Роснефть» нашла первого иностранного инвестора для проекта «Восток Ойл», объединяющего кластер заполярных месторождений на севере Красноярского края и полуострове Таймыр. В проект входят Пайяхские участки «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова, Лодочное, Тагульское, Сузунское, Ванкорское и другие месторождения «Роснефти», а также совместное предприятие «Роснефти» и BP «Ермак нефтегаз». Суммарные запасы «чёрного золота» оцениваются в 6 миллиардов тонн (44 млрд баррелей). Это 20% от всех извлекаемых запасов нефти в стране (28,9 млрд тонн, по оценке Роснедр).

Других месторождений с подобной ресурсной базой в России больше нет. В 2017 году Роснедра продали последнее месторождение из категории «крупных»: Эргинское в Ханты-Мансийском автономном округе. Впрочем, его запасы почти в 60 раз меньше, чем у «Восток Ойл» (103 млн тонн). Покупателем также стала «Роснефть».

«Восток Ойл» – проект очень сложный, хотя и является одним из крупнейших в мире за последние десятилетия. Открытые еще при #СССР, полярные залежи были фактически законсервированы в 1990-х. Теперь же для их освоения будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, проложени почти 9 тыс. км труб и 3,5 тыс. км электросетей. Вывозить добытую #нефть планируется танкерами ледового класса, адаптированными для работы на Северном морском пути.

И всё это будет рентабельным лишь при цене барреля в 65 долл. – даже хуже, чем у американской сланцевой нефти. И то с учётом уже предоставленных налоговых льгот. после долгих споров с Минфином «Восток Ойл» получил вычет из НДПИ (предоставлен Ванкорскому месторождению при цене на нефть от 25 долл за баррель), а также возможность применять налог на дополнительный доход (НДД), который выгоднее для нефтяников, чем рентные налоги (НДПИ и экспортная пошлина). Вдобавок ещё потребуется налоговый вычет на сумму инвестиций, нулевые ставки налога на имущество и земельного налога.

«Без налоговых стимулов разработка участков технологически возможна, но бессмысленна с экономической точки зрения», – признают даже чиновники.

Как думаете, проект взлетит? И что он принесёт России, кроме абстрактного престижа и реальных недоимок по налогам?