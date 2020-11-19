Мнение: Закрепление результата

19.11.2020, 5:05, Разное

Это, конечно, троллинг на волне эйфории от победы. Заявлено скорое пассажирское сообщение по железной дороге Баку-Нахичевань. Учитывая, что у Турции есть небольшой участок границы, примыкающий к Нахичевани, можно сказать, что это не азербайджанцы, а турки презентуют скорое грузовое сообщение со Средней Азией. Пассажирское – это довесок к основному.

Для среднеазиатских республик это довольно интересный вариант с учетом усталости от сложных и весьма затратных взаимоотношений с Россией.

"Логистическая сверхдержава" пока держит темп.

Шуша на карте совершенно не зря при том, что старая ветка ж/д проходит южнее. Во-первых, это закрепление победы. Во-вторых (и это уже сугубо практический вопрос) – для обеспечения безопасности этой конкретной точки появляется совершенно легитимная тема для постоянного присутствия турецких военных, причем не в миротворческом формате, а во вполне боевом развернутом – от систем ПВО до бронетанковых и артиллерийских вооружений. А то кто знает, чего можно ожидать от диверсионных групп противника. Формат российского участия при этом остается тем же – миротворческий контингент в виде военной полиции. Вопрос о соотношении сил на этом участке решается сам собой.