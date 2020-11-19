Прокуратура не нашла нарушений в расходах мэра Казани

19.11.2020, 4:30, Разное

ФБК обнаружил у него коллекцию часов за 120 млн рублей.

Прокуратура Казани проверила соответствие расходов и официальных доходов мэра города Ильсура Метшина, у которого, по информации местного штаба политика Алексея Навального, имеется коллекция элитных часов общей стоимостью 120 млн рублей, и не нашла никаких нарушений. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на ответ казанской прокуратуры, имеющийся в распоряжении редакции.

«Доходы семьи Метшина в 2009–2019 годах покрывают их расходы, оснований для проведения процедуры контроля расходов, а также для принятия других мер прокурорского реагирования не имеется», — заявили в прокуратуре.

В октябре ФБК в Казани заявил, что обнаружил у мэра города коллекцию часов стоимостью свыше 120 млн рублей. По данным ФБК, у Метшина имеются золотые часы Rolex Daytone (1,5 млн), часы Breguet Classique (1,8 млн), часы Ulysse Nardin El Toro (от 3,5 млн до 4,5 млн) и часы марки Rolex (7,5 млн).

В ФБК также утверждали, что обнаружили часы Breguet Tourbillon за 17 млн рублей, Patek Philippe Celestial за 23 млн рублей. Самые дорогие часы — Ulysse Nardine модели «Чингисхан», стоимость которых варьируется от 50 до 65 млн рублей. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в 30 копий. На циферблате часов установлены фигурки, которые время от времени оживают, изображая сцену боя.

«И это притом что модели некоторых часов мы так и не смогли распознать из-за плохих снимков, так что эта огроменная сумма даже не окончательная», — заявили тогда в ФБК.

Ильсур Метшин занимает пост мэра города Казань с 2005 года, он переизбирался на эту должность три раза. С 1998 по 2005 годы Метшин возглавлял администрацию Нижнекамского района и Нижнекамска.