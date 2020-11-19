 

В тюрьмах и СИЗО Украины зафиксировали 554 случая заболевания COVID-19. В учреждениях содержат 50,8 тыс. человек

19.11.2020, 4:15, Новости дня

По данным департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, по состоянию на 15 сентября в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы находилась почти 51 тыс. человек. Об этом 18 ноября сообщил офис Совета Европы в Украине.

“На 1 января всего в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины содержали 52 940 человек, на 15 апреля 2020 года – 52 480 человек, на 15 сентября 2020 года – 50 813 человек. То есть за девять месяцев население тюрем в Украине уменьшилось на 4%”, – сообщается в релизе.

В Центре здравоохранения ГУИС Украины заявили, что по состоянию на 18 ноября в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах зафиксировали 554 случая заболевания COVID-19 (+25 – за последние сутки). Из них семь – среди заключенных, 15 – осужденных, 446 – работники ГУИС, 86 – работники Центра здравоохранения ГУИС Украины.

С начала вспышки в пенитенциарных учреждениях на коронавирус протестировали 1610 человек, в том числе 922 человека – контактных лиц.

https://www.facebook.com/cozdkvs.official/posts/1716913048461676

Правоохранительный комитет по законопроектам в дополнении к законопроекту №4265 сообщал, что по состоянию на 1 ноября 2019 содержался всего 53 091 человек. Из них:

6619 – за умышленное убийство;
2900 – за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения;
7220 – за разбой и грабеж;
648 – за изнасилование;
15 – за преступления против основ национальной безопасности.

По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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