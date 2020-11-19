“Запретить запрещать офшоры”. Гетманцев в ироничном стиле написал постановление об отзыве себя с должности главы комитета

19.11.2020, 4:15, Новости дня

В Верховной Раде зарегистрировали два проекта постановления по поводу отзыва нардепа от “Слуги народа” Даниила Гетманцева с поста главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Проект постановления №4393 “Об отзыве с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в связи с неудовлетворительной работой в должности” зарегистрировали нардепы от “Европейской солидарности”, групп “Довіра” и “За майбутнє”. Его текст на сайте парламента пока отсутствует.

Второй проект, №4402 “О некоторых вопросах об отзыве с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича”, зарегистрировал сам Гетманцев. Его текста на сайте тоже нет.

Гетманцев опубликовал в Facebook якобы текст проекта постановления, написанный в ироничном стиле.

“Отозвать Гетманцева Даниила с поста главы комитета […], поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от уплаты налогов и принести ущерб от этого многим уважаемым людям и поэтому делает невозможным исполнение им своих обязанностей”, – говорится в нем.

Текст также содержит фразы “учитывая, что в Украине традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в древность и не нам ее ломать”, “констатируя, что блокирование комитетом снижения налоговых ставок для аграрных олигархов является деятельностью, которая подрывает доверие к Верховной Раде со стороны аграрных олигархов”, “запретить запрещать офшоры” и другие.

“Решил подать альтернативный проект постановления о собственном увольнении. Мне кажется, мотивировал более обоснованно. Как считаете?” – написал он в посте.

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/4660041160737856

Гетманцев возглавляет комитет с 29 августа 2019 года.