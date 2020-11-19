 

В Одессе будут судить подозреваемых в попытке поджога мечети – СБУ

19.11.2020, 4:15, Новости дня

В Одессе будут судить подозреваемых в попытке поджога мечети. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 18 ноября.

В СБУ напомнили, что двух участников неформальных радикальных объединений задержали в ночь на 26 июня. Они, по данным правоохранителей, при помощи двух бутылок с зажигательной смесью пытались совершить поджог мечети.

“Досудебное следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию спецслужб страны-агрессора. Акцию планировали совершить ради дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигания расовой и межнациональной розни”, – говорится в сообщении СБУ.

Мужчин подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации),  ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (теракт). В пресс-центре отметили, что им грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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