 

Биткоин вырос до трехлетнего максимума. Один биткоин стоит полмиллиона гривен

19.11.2020, 4:15, Новости дня

В среду, 18 ноября, курс биткоина достиг трехлетнего максимума.

Как свидетельствуют данные сайта Coindesk, в течение дня стоимость криптовалюты ненадолго превысила $18,3 тыс., средняя цена за один биткоин составила около $17,7 тыс. (около 500 тыс. грн по курсу Национального банка Украины).

Исторический максимум был зафиксирован в 2017 году – тогда стоимость биткоина достигала $19,66 тыс.

Курс биткоина в ходе торгов 18 ноября. График: coindesk.com

Как пишет BBC, подорожание биткоина может быть вызвано попыткой инвесторов защитить активы от кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Однако опрошенные изданием эксперты указывают на нестабильность криптовалюты. Главный экономист AMP Capital Шейн Оливер заявил, что “курс биткоина прыгает, как йо-йо”, поэтому он больше верит в стабильность доллара.

Так, в марте текущего года биткоин пережил самое стремительное падение в истории – оно тоже было связано с коронавирусным кризисом, как и нынешнее подорожание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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