 

Названа стоимость вакцины от COVID-19 для Украины в рамках проекта ВОЗ

19.11.2020, 4:10, Новости дня

Для Украины стоимость вакцины от коронавируса в рамках проекта COVAX составит 14 долларов на человека, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Он сообщил, что 8 млн доз предназначены для 4 млн украинцев для «двухразового» вакцинирования «за счет COVAX», которое охватит 20% населения. Заложенные в бюджет на 2021 год средства на закупку вакцины, по его словам, «можно будет потратить на дополнительную закупку вакцин сверх этих 8 млн доз», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Ляшко рассказал, что «одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить 7 долларов», а «для полноценного двухразового вакцинирования необходимо 14 долларов». Он сообщил, что вакцина будет закупаться за государственные средства, которые необходимо будет предусмотреть при подготовке проекта госбюджета на 2021 год ко второму чтению. В первом чтении «на эти цели было заложено» около 92 тыс. долларов. Ляшко пояснил, что ко второму чтению нужно «посчитать, хватит ли этих денег».

Проект COVAX запущен Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках проекта государства с высоким уровнем доходов платят за вакцину, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

Напомним, минздрав Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже глава ведомства Максим Степанов предложил пока не рассматривать такую возможность. Президенту Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны, уже объявила охоту за российской вакциной.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В Ираке застрелен политический аналитик Хишам аль-Хашими

19.08 / Умер глава Академии наук Украины Борис Патон

26.07 / В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, семеро пострадавших

23.09 / В Грузии следят за российскими учениями «Кавказ-2020»

05.09 / Глава ФРС США оценил состояние американской экономики

20.10 / Экономика: Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

01.07 / Автогол и три пенальти. “Барселона” и “Атлетико” сыграли вничью

25.06 / США поддержали протест Украины против парадов в Донбассе и Крыму

28.07 / Продажи оружия в США почти удвоились

08.09 / Испания: число заразившихся коронавирусом превысило 500000 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска