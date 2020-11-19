Названа стоимость вакцины от COVID-19 для Украины в рамках проекта ВОЗ

19.11.2020, 4:10, Новости дня

Для Украины стоимость вакцины от коронавируса в рамках проекта COVAX составит 14 долларов на человека, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Он сообщил, что 8 млн доз предназначены для 4 млн украинцев для «двухразового» вакцинирования «за счет COVAX», которое охватит 20% населения. Заложенные в бюджет на 2021 год средства на закупку вакцины, по его словам, «можно будет потратить на дополнительную закупку вакцин сверх этих 8 млн доз», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Ляшко рассказал, что «одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить 7 долларов», а «для полноценного двухразового вакцинирования необходимо 14 долларов». Он сообщил, что вакцина будет закупаться за государственные средства, которые необходимо будет предусмотреть при подготовке проекта госбюджета на 2021 год ко второму чтению. В первом чтении «на эти цели было заложено» около 92 тыс. долларов. Ляшко пояснил, что ко второму чтению нужно «посчитать, хватит ли этих денег».

Проект COVAX запущен Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках проекта государства с высоким уровнем доходов платят за вакцину, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

Напомним, минздрав Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже глава ведомства Максим Степанов предложил пока не рассматривать такую возможность. Президенту Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны, уже объявила охоту за российской вакциной.