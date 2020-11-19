 

Ставшая вдовой блогер Диденко захотела устроить вечеринку с бассейном

19.11.2020, 4:10, Новости дня

Блогер Екатерина Диденко, муж которой погиб на празднике в бассейне с сухим льдом, решила устроить новую вечеринку с бассейном.

Диденко сообщила в Instagram-stories, что «ищет домик на большую компанию в ближайшем Подмосковье 31–3 января, с сауной, бассейном», передает РИА «Новости».

В конце февраля Диденко отмечала день рождения. Один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. Семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Спустя несколько месяцев Диденко представила своего нового молодого человека.



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