 

На протестах против карантина в Берлине задержали 365 человек

19.11.2020, 4:10, Новости дня

Как минимум 365 человек задержаны на акциях протеста против карантинных мер в Берлине, сообщила полиция города.

В акциях приняли участие свыше 10 тыс. человек. Полиция сообщила, что «пострадали 10 коллег, участвовавших в операции». По информации СМИ, трое правоохранителей получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Бургомистр Михаэль Мюллер заявил, что не собирается «мириться с чем-то подобным из того, что довелось видеть». Акция проходила у Бранденбургских ворот, но «несколько сотен человек» переместились ко дворцу Бельвю, резиденции президента Германии. Полиция призывала их разойтись. Участники акции в ответ кричали: «Мы – народ!» – передает ТАСС со ссылкой на RBB и Tagesspiegel.

Напомним, полицейские в Берлине применили водометы против демонстрантов, выступающих против карантинных мер по коронавирусу. В среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. Закон, как считают критики, расширяет полномочия минздрава и ограничивает права и свободы.



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