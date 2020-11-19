Мнение: Аргентина-Ямайка – 0:5

19.11.2020, 3:40, Разное

Кстати, еще о братьях-славянах. Сегодня был “решающий” матч некого странного отборочного соревнования по футболу под названием “Лига наций”, и для занятия первого места в своей группе (которое куда-то там выводило) нашей сборной России было достаточно обыграть сборную Сербии на ее поле. Вместо этого сборная Россия проиграла “братушкам” с анекдотическим счетом 5:0. Дожили!

Я порадовался, что с уходом Аршавина вообще перестал воспринимать наш футбол, даже, собственно, за “успехом” сборной на домашнем чемпионате мира смотрел вполглаза. Одна из причин – каким-то неумным розыгрышем мне кажется сборная России, в которой ведущую роль исполняют два коренных бразильца, причем из них Фернандес даже не говорит ВООБЩЕ по-русски, чего абсолютно не стесняется. Но это только одна причин.

В целом же потеря интереса у меня связана с чем-то иррациональным, можно считать это субъективным: мне сдается, что у нас из футбола как-то пропала душа. Как с теми елочными игрушками: вроде все как обычно, но – не радуют. Нету чего-то важного. Да и на ЧМ – сыграли вроде хорошо, но – тупо. Без искры, без изюминки. Бурлаки, которые тащат телегу с квадратными колесами по песку.

Так что я даже не особо расстроился. Это все равно была сборная зомби во главе с тренером-зомби. Аршавин был в сборной последний живой человек – которого, что характерно, именно за то, что он живой, и выгнали. И не только выгнали, но и возненавидели всей страной за воистину великую фразу: “Ваши ожидания – ваши проблемы”.

Души нет, нет веселья. А футбол – это ведь игра. Если нет веселья – нафига он нужен?

Без веселья и души, на одних зомбаках – у нас тут скоро все рассыплется. Без души жить неинтересно.