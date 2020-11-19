 

Мнение: Сенат Франции рассмотрит вопрос признания Карабаха

19.11.2020, 3:35, Разное

Сенат Франции принял решение вынести на голосование резолюцию о признание независимости Карабаха.
Ранее, соответствующую бумагу подготовила группа французским сенаторов, которые проталкивали ее через бюрократические дебри.
Теперь вопрос согласован и в ближайшее время будет проголосован. Вероятность принятия резолюции весьма высока, учитывая текущие отношения Франции и Турции. Ранее, городской совет Парижа уже принял решение о признании независимости Карабаха.
Кроме того, легализация Карабаха Францией, может открыть дорогу для его признания и рядом других стран Запада, хотя конечно немного смешно, что сама Армения до сих пор Карабах не признала, но хочет, чтобы это сделали другие, а она уже как-нибудь после них.
Разумеется, Анкару и Баку такое решение вряд ли обрадует, но с другой стороны, после размещения миротворцев, текущий огрызок Карабаха продолжит существовать, в том числе и в формате частичного признания, если таковое последует. В этом плане, можно ожидать, что отношения Франции с Турцией продолжат осложняться, что уже само по себе замечательно, учитывая, что они являются "союзниками" по НАТО.

Для ЕС это решение может стать попыткой вернуть себе хоть какую-то роль в Карабахском конфликте, где Россия сохраняет за собой главный арбитраж, а Турция де-факто говорит за Азербайджан. Роль США и ЕС в этой истории оказалась посредственной. Собственно, вчера глава СВР Нарышкин прямым текстом заявил, что США и ЕС недовольны тем, как все закончилось и пытаются с помощью армянских и азербайджанских националистов разгонять зраду, чтобы сорвать соглашения и возобновить войну, по результатам которой войска РФ встали в Карабахе, а Турция расширила свои позиции в Азербайджане.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Смартфонам iPhone 13 приписывают наличие 1 Терабайт флеш-памяти

29.10 / Участница реалити «Дом-2» Ирина Пингвинова рассказала, где появится на свет ее дочь

10.09 / А про талант забыли

24.07 / Мнение: Молодежь не довольна? Отлично, надо запретить им голосовать. Чтоб “не как на Украине”

13.07 / Кудрин назвал две главные угрозы для российской экономики

22.10 / Куда уходят дети

13.11 / Мнение: Как тут не поверить в переселение душ :-)

25.08 / Личное: Неактуальный президент

14.07 / В Москве произошла массовая драка рабочих

22.10 / Японские ученые начали экспериментировать с лечением рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска