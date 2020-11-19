Мнение: Сенат Франции рассмотрит вопрос признания Карабаха

19.11.2020, 3:35, Разное

Сенат Франции принял решение вынести на голосование резолюцию о признание независимости Карабаха.

Ранее, соответствующую бумагу подготовила группа французским сенаторов, которые проталкивали ее через бюрократические дебри.

Теперь вопрос согласован и в ближайшее время будет проголосован. Вероятность принятия резолюции весьма высока, учитывая текущие отношения Франции и Турции. Ранее, городской совет Парижа уже принял решение о признании независимости Карабаха.

Кроме того, легализация Карабаха Францией, может открыть дорогу для его признания и рядом других стран Запада, хотя конечно немного смешно, что сама Армения до сих пор Карабах не признала, но хочет, чтобы это сделали другие, а она уже как-нибудь после них.

Разумеется, Анкару и Баку такое решение вряд ли обрадует, но с другой стороны, после размещения миротворцев, текущий огрызок Карабаха продолжит существовать, в том числе и в формате частичного признания, если таковое последует. В этом плане, можно ожидать, что отношения Франции с Турцией продолжат осложняться, что уже само по себе замечательно, учитывая, что они являются "союзниками" по НАТО.

Для ЕС это решение может стать попыткой вернуть себе хоть какую-то роль в Карабахском конфликте, где Россия сохраняет за собой главный арбитраж, а Турция де-факто говорит за Азербайджан. Роль США и ЕС в этой истории оказалась посредственной. Собственно, вчера глава СВР Нарышкин прямым текстом заявил, что США и ЕС недовольны тем, как все закончилось и пытаются с помощью армянских и азербайджанских националистов разгонять зраду, чтобы сорвать соглашения и возобновить войну, по результатам которой войска РФ встали в Карабахе, а Турция расширила свои позиции в Азербайджане.