Мнение: Устойчивость позиции

19.11.2020, 3:00, Разное

Оценивая "успех" Путина на Кавказе, достаточно взглянуть на трехстороннее соглашение. Причем даже не на его содержание – оно важно, но важно сугубо в текущем времени. Сам факт заключения сепаратного соглашения без закрепления его в международном формате (а он вполне возможен – есть Минская группа, есть формат ООН, формат ОБСЕ) делает его крайне неустойчивым с точки зрения статуса российских миротворцев.

Фактически как только соглашение будет выполнено (или Азербайджан посчитает, что свою роль это соглашение отыграло), Баку может выйти (в том числе и досрочно) из него, объявив его завершенным. В этот момент статус российских миротворцев мгновенно исчезнет, их присутствие на территории Азербайджана станет незаконным и нелегитимным. Конечно, Алиев великодушно даст месяц-два-три на выход, но вряд ли сильно больше.

После чего азербайджанская армия просто войдет в оставшуюся часть Карабаха, в которой уже нет вооруженных формирований противника, на чем операция по возвращению территории будет завершена.

Турецкое же присутствие регулируется двусторонними отношениями Азербайджан-Турция, и участие Турции в миротворческой операции – бонус, но не основная цель турок.

Путин славен тем, что ни одной военной победы за пределами страны не сумел закрепить дипломатически и политически. По всей видимости, это стиль. А может, просто талант ничего не доводить до конца, так как все решения принимаются на коленке, спонтанно и без малейшего просчета: "А что, если все пойдет не так, как задумывалось?" (Кстати, импровизации – это как раз полное отсутствие ситуативного планирования. Характерный маркер).

В истории с Карабахом Путин превзошел сам себя – настолько бездарное и глупое соглашение нужно было еще потрудиться подписать. Впрочем, военная катастрофа Армении уже не оставляла никаких минут на раздумывание, а потому пришлось подписывать капитуляцию "как есть".