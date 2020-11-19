 

Для получения ряда госуслуг отменили необходимость справки о составе семьи – Федоров

19.11.2020, 2:10, Новости дня

Справка о составе семьи теперь не нужна при получении некоторых госуслуг в Украине. Об этом 18 ноября на брифинге сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщила пресс-служба министерства.

“Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки”, – сказал министр.

Справку о составе семьи не буду требовать при:

назначении пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
оформлении возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;
оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;
выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;
продлении срока пребывания и продлении или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
для военнослужащих, претендующих на получение жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для удержания жилое помещение.

Федоров отметил, что справка отменена для шести услуг, а упрощение еще 20 услуг – “на очереди”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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