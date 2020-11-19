Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть в тренды видео пропагандиста Соловьева

19.11.2020, 2:10, Новости дня

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила письмо компании Google, в котором потребовала “снять ограничения в отношении YouTube-канала “Соловьев LIVE” российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

“Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел “В тренде” YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории”, – говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре потребовали, чтобы YouTube привел правила площадки “в соответствие с действующим законодательством РФ”.

Участник Pussy Riot, издатель “Медиазоны” Петр Верзилов опубликовал видео, в котором Соловьев сообщал, что его подписчики не получают оповещения о новых роликах.

Соловьев конечно совершеннейший персонаж из книг Владимира Сорокина, идеальный просто pic.twitter.com/TRUv2w4CQg

— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) April 21, 2020

На YouTube-канале “Соловьев LIVE”, который был создан в марте 2020 года, 496 тыс. подписчиков. Ролики телеведущего, которого называют кремлевским пропагандистом, набирают от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч просмотров.

Российский пропагандист Владимир Соловьев с 2010 года работает на государственном канале “Россия 1”. В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.