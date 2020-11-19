 

Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть в тренды видео пропагандиста Соловьева

19.11.2020, 2:10, Новости дня

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила письмо компании Google, в котором потребовала “снять ограничения в отношении YouTube-канала “Соловьев LIVE” российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

“Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел “В тренде” YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории”, – говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре потребовали, чтобы YouTube привел правила площадки “в соответствие с действующим законодательством РФ”.

Участник Pussy Riot, издатель “Медиазоны” Петр Верзилов опубликовал видео, в котором Соловьев сообщал, что его подписчики не получают оповещения о новых роликах. 

Соловьев конечно совершеннейший персонаж из книг Владимира Сорокина, идеальный просто pic.twitter.com/TRUv2w4CQg

— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) April 21, 2020

На YouTube-канале “Соловьев LIVE”, который был создан в марте 2020 года, 496 тыс. подписчиков. Ролики телеведущего, которого называют кремлевским пропагандистом, набирают от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч просмотров.

Российский пропагандист Владимир Соловьев с 2010 года работает на государственном канале “Россия 1”. В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнения: Хабаровское дело – привет из 90-х

02.10 / Парламентские выборы в Грузии. Кикабидзе стал первым номером в списке оппозиционного объединения, Деканоидзе – третья

12.08 / В Сингапуре начались испытания созданной с участием США вакцины от COVID-19

28.08 / CounterPunch – США сами виноваты в том, что Китай их опередил

05.07 / Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

12.09 / “Красный Крест” получит доступ ко всей территории ОРДЛО – Ермак

17.10 / Пандемия спровоцировала в главных учреждениях ЕС споры о деньгах

20.07 / Планшет IPad Air 2020 будет более доступным и мощным, чем предшественник

18.08 / Лукашенко назвал условие проведения новых выборов

21.08 / Признаком старческого слабоумия является ранее пробуждение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска