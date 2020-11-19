 

Зеленский ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша

19.11.2020, 2:10, Новости дня

Украина ожидает начала работы миссии Международного валютного фонда в Киеве и следующего транша для Украины. Об этом 19 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видео-обращения на своей странице в Facebook.

“Международный валютный фонд продолжает нас поддерживать. У нас была прекрасная беседа с директором-распорядителем МВФ Кристалина Георгиева. Мы продолжаем сотрудничество. Мы ждем начала работы миссии МВФ в Киеве, ждем следующего транша для Украины. Это все обязательно будет. А значит, будет и финансовая стабильность нашей страны, и нашей экономики”, – сказал он,

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2689481004635592/

Накануне Георгиева во время телефонной беседы с Зеленским отметила, что работа премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой МВФ позволила закрепить отношения сторон на “высоком уровне и достичь хорошего прогресса”.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснил он.

Шевченко заявлял, что у МВФ “есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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