 

У экс-главы Марий Эл изъяли развлекательный центр стоимостью 111 млн рублей

19.11.2020, 2:08, Новости дня

Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании в доход государства имущества бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова на сумму 111 млн рублей.

«Генеральной прокуратурой РФ 21 октября в суд было направлено новое исковое заявление в интересах РФ об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Сегодня решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – цитирует РИА «Новости» Иванова.

Речь идет об игровом развлекательном центре площадью 17,6 тыс. квадратных метров в Йошкар-Оле, стоимость которого оценивается в 111 с лишним миллионов рублей.

В ноябре 2019 года сообщалось, что суд в Нижнем Новгороде изъял у Маркелова имущество на сумму 2,2 млрд рублей.

Маркелов был задержан в апреле 2017 года, через неделю после своей отставки. Имущество экс-главы республики арестовано судом. В декабре того же года в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о хранении боеприпасов.

В июне 2018 года СК сообщал, что завершены следственные действия по уголовному делу Леонида Маркелова, после чего обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, в декабре 2018 года дело экс-главы республики направили в прокуратуру.



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