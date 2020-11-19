 

Жители Еревана вышли на митинг с требованием отставки Пашиняна

19.11.2020, 2:08, Новости дня

В Ереване на площади Свободы начался массовый митинг, демонстранты требуют отправить в отставку главу правительства Никола Пашиняна.

В акции участвуют лидеры оппозиции, в том числе те, кого вызвали в Специальную следственную службу для предъявления обвинения по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», передает РИА «Новости».

«Пашинян должен уйти, так как при его несерьезном правлении мы не сможем поменять ситуацию, наша страна не сможет выпрямить спину», – сказал представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Ранее представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.



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