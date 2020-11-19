 

Мнение: Дорожная карта Пашиняна

19.11.2020, 1:35, Разное

Пашинян опубликовал свою "программу", с которой он хочет остаться управлять Арменией еще как минимум на 6 месяцев.

Дорожная карта Пашиняна

Я также отвечаю за преодоление ситуации и установление стабильности и безопасности в стране. Я подчеркиваю, что я не только не собираюсь отказываться от этой ответственности, но и полностью ей привержен.
Дорожная карта наших важнейших дел в ближайшем будущем выглядит следующим образом:

1. Восстановление мирного процесса в формате Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания.
2. Обеспечить возвращение арцахцев в свои дома. Полностью восстановить нормальную жизнь Арцаха. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктуры на территориях, подконтрольных властям НКР.
3. Обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан.
4. Восстановление жилых и общественных построек и инфраструктуры, пострадавших во время войны на территории Республики Армения.
5. Обеспечение социальных гарантий, протезирование и профессиональная подготовка военнослужащих-инвалидов.
6. Немедленное возвращение пленных солдат и мирных жителей. Обеспечение социальных гарантий своим семьям.
7. Формирование системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне, и общества в целом.
8. Утверждение программы реформирования Вооруженных Сил и начало реформ.
9. Преодоление коронавируса и устранение его последствий.
10. Восстановление хозяйственной деятельности.
11. Активация программ для решения демографических проблем.
12. Принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс и партии.
13. Введение института специализированных судей как первый шаг в создании антикоррупционного суда. Запуск закона о конфискации незаконного имущества.
14. Проведение регулярных тематических консультаций с представителями политической и гражданской общественности Армении.
15. Проведение регулярных тематических консультаций с армянскими организациями и отдельными лицами диаспоры. Вовлечение армянских лиц и структур из диаспоры в вышеупомянутые процессы.

Самая главная цель всего этого – обеспечить демократическую стабильность в Армении и создать гарантии того, что ничто не угрожает формированию власти в Армении благодаря свободному волеизъявлению народа.
Я вношу изменения в правительство для реализации этой дорожной карты. Смысл и цель изменений будет заключаться в более эффективной реализации вышеупомянутой программы и максимальной адаптации аппарата правительства к реализации дорожной карты.
Для того чтобы эти меры стали необратимыми институциональными рельсами, потребуется 6 месяцев. В июне 2021 года я сделаю отчет о реализации дорожной карты, по результатам которого мы примем решение, что делать дальше, с учетом общественного мнения и реакции.
Хочу также выразить особую благодарность сотрудникам системы государственного управления РА, а также фракции «Мой шаг» НС РА за работу и сплоченность, проявленные в этот непростой период. У нас много работы, мы должны добиться успеха. К работе!

PS. В целом, это набор самоочевидных вещей и благопожеланий, для реализации которых Пашинян в общем то и не особо нужен.
Но так как до конца ноября Пашинян должен гарантировать передачу Азербайджану части территорий Карабаха, сейчас он уйти не может, о чем прозрачно намекнули из Москвы.
В долгосрочной перспективе он конечно политически не жилец – возможные досрочные выборы полностью похоронят его партию и самого Пашиняна, которые будут главными козлами отпущения за все, что произошло в Карабахе.

Источник: Colonel Cassad



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