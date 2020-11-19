Ополаскиватель рта может убить SARS-Cov-2 за 30 секунд — гипотеза

19.11.2020, 1:15, Разное



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В ходе исследования ученые Университета Кардиффа (Cardiff University) создали в лабораторных условиях имитацию микрофлоры полости рта и провели серию тестов, чтобы проверить, может ли ополаскиватель для рта инактивировать SARS-Cov-2 в слюне. Результаты показали, что безрецептурные средства для полоскания, которые содержат не менее 0,07 хлорида цетилпиридиния, уничтожают патоген в течение 30 секунд. Это антисептическое средство с антимикробной активностью, которое часто добавляют в зубные пасты, ополаскиватели и спреи для предотвращения зубного налета.

Авторы назвали эти результаты «многообещающими» и в ближайшее время намерены провести исследование с участием госпитализированных пациентов с COVID-19 чтобы выяснить, может ли ополаскиватель для рта снизить вирусную нагрузку в слюне. Пока что работа исследователей не прошла экспертную оценку и опубликована в виде препринта.

Ранее ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что коронавирус может «жить» во рту и в слюнных железах. Исследование показало, что эпителий полости рта может быть инфицирован коронавирусом. Количество вирусов в слюне было связано со степенью нарушения восприятия вкуса и запахов.

Открыли рот: ученые обратили внимание на оральную инфекцию COVID-19

Новое исследование показало, что SARS-CoV-2 может жить в слизистой оболочке полости рта и слюнных железах.

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Исследователи также проанализировали генетические данные о различных клетках и тканях. Они обнаружили, что рецепторы, которые нужны коронавирусу для инфицирования человека (ACE2), выражены в полости рта, слюнных железах, миндалинах и языке. Кроме этого, ученые выявили SARS-CoV-2 в 16 из 28 слюнных желез людей, которые умерли от COVID-19. По мнению авторов исследования, оральная инфекция может вносить серьезный вклад в бессимптомное распространение заболевания.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что нет никаких доказательств эффективности применения ополаскивателя для защиты от коронавируса. Кроме того, один из крупнейших производителей средств для полоскания рта Listerine предупредил о том, что ни один из его продуктов не был протестирован против каких-либо штаммов коронавируса. Компания также предупредила, что несмотря на то, что ополаскиватели содержат спирт, они не предназначены для дезинфекции рук.