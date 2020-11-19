 

В Кремле ответили на вопрос об онлайн-встрече Путина и Трампа

19.11.2020, 1:08, Новости дня

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют встречаться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в формате видеотрансляции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, президент примет участие в саммите», – сообщил Песков. На вопрос, планируется ли двусторонняя встреча лидеров двух стран в онлайн режиме, представитель Кремля ответил отрицательно. «Нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Саммит планируется провести 19-20 ноября под председательством Малайзии. В связи с пандемией саммит проходит в виртуальном формате.

Ранее в среду Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что Трамп возглавит американскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Последний раз хозяин Белого дома принимал участие в этом саммите в 2017 году и с тех пор воздерживался от этого.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств–учредителей (Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония), а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа – Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории – Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином «экономики».



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