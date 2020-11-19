Трамп обещал не дать демократам «украсть его победу» на выборах в США

19.11.2020, 1:08, Новости дня

Действующий глава американского государства Дональд Трамп продолжает настаивать, что одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября.

«Я победил на выборах!» – сообщил Трамп, обвинив «радикальных левых демократов» и их «партнеров – лживые СМИ» в попытке «украсть победу на выборах». Он заявил: «Мы им не позволим». Трамп считает, что его соперник Джозеф Байден «победил только в глазах лживых СМИ». Действующий президент отказался признавать свое поражение и отметил, что «предстоит долгий путь». По его словам, «выборы прошли с грубейшими нарушениями», передает ТАСС.