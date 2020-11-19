Развод Дзюбы: мнение толпы – Личное мнение

19.11.2020, 1:05, Разное

Кристина Дзюба, жена человека, доказавшего, что от онанизма не растут волосы на ладошках и не слепнут глаза, судя по слухам собралась подавать на развод.

«Больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой», — цитируют слова подруг Кристины издание «7 дней».



Фото: Соцсети

Ну, действительно, ситуация неприятная. Она ему — детей. Он ей — Дзюбагейт, виртуальный разврат с неизвестной персоной под спортивную трансляцию с Марией Орзул.

И не в первый ведь раз Кристина выглядит дурочкой!

Ещё в 2015 году ходили слухи, как спортсмена застукали на тёмной парковке с Марией. Оба, конечно, потом всё отрицали, но каково было жене?

Она-то всё понимала. И мало того, что самой неприятно, так ещё и вся страна это видит и ржёт.

Толпа жестока. А уж каков серпентарий в среде футбольных жён, так и говорить и не стоит. Они даже святую Лопырёву ненавидят. Не очень умные пергидрольные птушницы уже всё обсудили в деталях и ржут над Кристиной. И она это понимает.

Обидно? Безусловно.

Следует ли ей разводиться? Нет.

После акта публичного онанизма её муж не стал другим. Это всё тот же человек, с которым Кристина живёт уже много лет и рожает от него детей. Что, собственно, изменилось? Ничего.

Женщина не должна идти на поводу толпы, которой только и нужен, что ещё один акт комедии.

Что даст жене Дзюбы развод? Алименты? Не думаю, учитывая, как их не любят платить другие футболисты — Тарасов, Аршавин.

В любых критических ситуациях следует отодвинуть эмоции на задний план. Спокойно и логично разобраться, сделать выводы и принять правильное решение.

Дзюба не изменился. Публичный акт онанизма — да, это хоть и смешно, но через полгода о нём никто и не вспомнит. Что больше всего тревожит Кристину — измены мужа? Нет. Её волнует мнение толпы.

Стоит ли мнение околофутбольных писек того, чтобы себе сделать хуже? Изменить привычный образ жизни, оставить детей без отца, а себя — без содержания? Перестанут ли жёны колченогих перемывать Кристине косточки? Нет, напротив, все футбольные писечки с новой силой начнут обсуждать её и её развод.

Кристина Дзюба, если она не дура, разводиться не должна. Ей следует включить голову и с холодным рассудком заняться обеспечением себя в будущем — как мышка, накроить максимальное количество денег.

А потом, лет через пять, став богатой женщиной, выбрать хороший момент и развестись. Под хорошим моментом я понимаю ситуацию, когда Дзюбе будет нужна её поддержка, например.

Согласны? Или для футбольной жены это слишком сложно?