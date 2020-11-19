Адвокат Юрия Лозы раскрыл детали иска к Шнурову

19.11.2020, 0:48, Новости дня

Музыкант Юрий Лоза подал в Симоновский суд Москвы иск к музыканту Сергею Шнурову из-за оскорблений и требует компенсации морального вреда, сообщил адвокат истца Глеб Шумилов.

«Подан иск о защите чести и достоинства. 16 ноября его зарегистрировали в Симоновском суде. Шнуров у себя в социальной сети, ровно как и на телеканале RTVI оскорбил моего доверителя», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Шумилова, в иске его подзащитный требует от Шнурова опровержения его высказываний, а также компенсации морального вреда. Сумму ущерба юрист пообещал раскрыть во время судебного процесса.

Ранее Шнуров опубликовал ироничное стихотворение о Лозе, которого назвал «вездесущим специалистом» в ответ на комментарий певца по поводу «необходимости украинского народа изолироваться от россиян». До этого Лоза высказался о поэтическом баттле Шнурова и балерины Анастасии Волочковой.

Напомним, Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял бывшую приму Большого театра 43-летнюю Анастасию Волочкову и ее шпагат. После чего балерина ответила ему несколькими строками.