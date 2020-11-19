Сборная РФ по футболу с разгромным счетом проиграла команде Сербии

19.11.2020, 0:48, Новости дня

Матч заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и РФ завершился поражением российских футболистов, сообщают информационные агентства.

Российская сборная проиграла в Белграде со счетом 0:5. Голы в ворота российской команды забили Неманья Радоньич (10-я минута), Лука Йович (25, 45+1), Душан Влахович (41) и Филип Младенович (64), передает РИА «Новости».

Сборная РФ не может выиграть уже шестой матч подряд – до этого команда трижды сыграла вничью и дважды проигрывала. В турнирной таблице группы 3 лиги B она заняла второе место, набрав восемь очков, поэтому не смогла выйти в высший дивизион Лиги наций – лигу A. Туда с первого места вышла сборная Венгрии (11 очков). Третье место заняла сборная Сербии, четвертое – команда Турции, которая из-за этого вылетела в лигу С, передает ТАСС.